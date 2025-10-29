Vanaf volgende week kunnen KPN-klanten op de Noordzee bellen en internetten tegen dezelfde voordelige tarieven als op het vasteland. Eerder al kondigde aanbieder Odido aan dat haar klanten vanaf 1 januari 2026 op de Noordzee gebruikmaken van reguliere Europese tarieven. Bij KPN kan dit dus al vanaf 1 november aanstaande.

Roam Like Home

Sinds 2017 is bellen, sms’en en internetten in EU-landen net zo voordelig als in Nederland. Tot nu toe viel het Noordzeegebied buiten deze Roam Like Home-afspraken, waardoor gebruikers op zee vaak hoge kosten moesten betalen voor mobiele diensten. Wie per ongeluk roaming aan had staan, kon te maken krijgen met flinke kosten.

Tampnet

Dankzij een vernieuwde strategische samenwerking met Tampnet, aanbieder van mobiele offshore-diensten, maakt KPN als eerste in Nederland een einde aan deze extra kosten op zee. Dat is niet alleen prettig voor klanten die zich wel eens op zee bevinden, maar vooral ook voor Nederlandse offshore-werknemers op platforms, schepen en windparken. De roaming die Tampnet in het Noordzeegebied verzorgt, valt bij KPN voortaan onder de Roam Like Home regeling.

Vanaf 1 november

Voordelig bellen en internetten vanuit het Noordzeegebied is vanaf 1 november 2025 beschikbaar voor alle mobiele klanten van KPN, Simyo en Youfone. Ook andere aanbieders die gebruikmaken van het KPN-netwerk profiteren van deze nieuwe regeling.