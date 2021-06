OUTtv is ‘Zender van de Maand’ bij KPN in juli

In de maand juli is OUTtv de zogenaamde zender van de maand bij KPN. De televisiezender is voor iedereen met Interactieve Televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

OUTtv

OUTtv is dé lifestylezender voor de gay – en openminded met internationaal succesvolle tv-programma’s, populaire series, prijswinnende films en indrukwekkende documentaires. OUTtv doet verslag van nationale en internationale LHBTI-evenementen, filmfestivals, fashionshows, reizen en de lifestyle van de community.

Nieuw label

OUTtv kom vanaf juli met een nieuw label waaraan de kijkers de eigen producties van OUTtv sneller kunnen herkennen, zodat je zeker weet dat je deze content nergens anders kan bekijken dan alleen op OUTtv.

Kanaal 42

OUTtv is de hele maand juli vrij verkrijgbaar in het basispakket op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.