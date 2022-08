Radio 538 breidt per september haar danceprogrammering op vrijdag- en zaterdagavond verder uit. De radiozender voegt hiervoor Armin van Buuren, Sunnery James & Ryan Marciano en Afrojack aan het dance dj-team toe, waar ook David Guetta, Lucas & Steve, Martin Garrix en Tiësto onderdeel van zijn. Met de uitbreiding heeft Radio 538 alle grote namen uit de Nederlandse dance-industrie aan zich verbonden.

Armin van Buuren

Armin van Buuren gaat vanaf 22 oktober ‘Dance Department’ presenteren. Het programma is al sinds jaar en dag voor luisteraars een gids in de jungle van dancecultuur. Armin gaat in het programma het beste uit alle dance genres laten horen; van de grootste mainstage festivalhits tot de gehypte underground clubtracks. Ook neemt hij zijn wereldbekende ‘A State of Trance’ radioshow mee naar Radio 538.

‘Dance Department by Armin van Buuren’ is vanaf 22 oktober iedere zaterdagavond van 21.00 uur tot 00.00 uur te horen. ‘A State of Trance’ is vanaf zaterdag 3 september iedere zaterdag op zondagnacht van 02.00 uur tot 04.00 uur te horen. De twee uur durende show trekt wekelijks 44 miljoen luisteraars uit meer dan 80 verschillende landen en leverde Armin meerdere jaren achter elkaar diverse awards op.

Programmering vrijdagavond

22.00 uur tot 00.00 uur Sunnery James & Ryan Marciano

00.00 uur tot 01.00 uur Lucas & Steve

01.00 uur tot 02.00 uur David Guetta

Programmering zaterdagavond

19.00 uur tot 21.00 uur Global Dance Chart (Wessel van Diepen)

21.00 uur tot 00.00 uur Dance Department by Armin van Buuren

00.00 uur tot 01.00 uur Martin Garrix

01.00 uur tot 02.00 uur Tiësto

02.00 uur tot 04.00 uur A State of Trance (Armin van Buuren)

04.00 uur tot 05.00 uur Afrojack