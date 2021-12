In november was Radio 538 voor de tiende keer op rij het best beluisterde station online. De online stream van de zender werd van alle Nederlandse radiozenders het vaakst gestart.

2 miljoen keer per week

Ruim 2 miljoen keer gemiddeld per week, 468.488 keer meer dan de nummer 2 in de lijst: Qmusic. Dat blijkt uit de meest recente rapportage NLO Streaming Audio Standaard. NPO Radio 2 staat op plek nummer 3 in deze meting met 1.4 miljoen gestarte sessies per week.

Talpa tevreden

“De andere radiozenders van Talpa Network kijken ook terug op een positieve november-maand. Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica staan op plek 4, 5 en 8. Radio 10 60’s en 70’s hits was het best beluisterde themakanaal in de lijst. In totaal realiseerde het verkoopnetwerk van Talpa Network afgelopen maand veruit het meeste sessies, bijna 8,8 miljoen.“, aldus Talpa in een persbericht.

De hele rapportage vind je hier.