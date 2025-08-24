Op 1 september 2025 gaat het nieuwe commerciële radiostation Radio BNT officieel van start. De radiozender zal in Noord-Brabant en Limburg te beluisteren zijn via DAB+.

“Droom”

Een langgekoesterde droom van initiatiefnemer Erik Kreutzer wordt met de start van Radio BNT werkelijkheid: een eigen radiostation met een uitzendvergunning voor de komende 10 jaar. Radio BNT richt zich in de basis op luisteraars van 35 tot 55 jaar met een muzikale mix van de jaren ’70, ’80, ’90, 00’s en de hits van nu. De radiozender behaalde bij de veiling van digitale regionale ethercapaciteit een vergunning binnen om de komende tien jaar uit te zenden via DAB+ in Noord-Brabant en Limburg.

Ervaring

De nieuwe zender haalt ervaring en herkenning in huis met de komst van onder anderen Duncan Vrösch, met jarenlange landelijke radio-ervaring. Ook Roger Schepers, medeoprichter van Radio Parkstad (nu RTV Parkstad), sluit zich aan bij het team, evenals diverse dj’s uit de regio Limburg. Naast muziek brengt Radio BNT ook actuele informatie, regionaal nieuws en verkeersupdates van de ANWB. Daarmee wil het station uitgroeien tot een vaste waarde voor luisteraars in de regio én daarbuiten.

“We willen radio maken die raakt, met muziek die herinneringen oproept, maar ook met muziek waarmee je herinneringen gaat maken. Met programma’s die dichtbij de luisteraar staan,” aldus initiatiefnemer Erik Kreutzer. “Radio BNT is er voor iedereen die van goede muziek en vertrouwde stemmen houdt.”

Berg eN Terblijt

De naam BNT is een knipoog naar de herkomst van het station: het is een samenvoeging van het Limburgse Dorp Berg eN Terblijt. De radiozender is vanaf 1 september te beluisteren

via DAB+ in Noord-Brabant en Limburg (kanaal 7C) en wereldwijd via Internet.