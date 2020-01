RADIONL met nieuwe vormgeving klaar voor 15 jarig jubileum

Radiozender RADIONL heeft sinds vandaag nieuwe vormgeving in gebruik genomen. De jingles zijn geproduceerd door Sonic Spring het jinglebedrijf van Maurice Verschuuren, in samenwerking met RADIONL dj en audiovormgever Marcel de Vries .

“Volwassen, extra feel good”

Marcel de Vries van RADIONL: ‘De nieuwe vormgeving van RADIONL is volwassen, extra feel good, een tikkeltje nostalgisch en helemaal van nu. Wat mij betreft is dit de beste versie van RADIONL tot nu toe en dat in het jaar waarin RADIONL op de kop af 15 jaar bestaat. De samenwerking met Maurice Verschuuren is al jaren erg goed. Hij voelt feilloos aan wat onze ideeën en wensen zijn.’.

“Geweldige club”

Maurice Verschuuren van Sonic Spring vervolgt: ‘RADIONL is een geweldige club die iets unieks doen en waar echt passie voor radio zit. Ik heb veel respect voor hoe zij alles aanpakken, van de techniek tot de muziek. We hebben gekozen voor een echte jingle sound met invloeden van de Hollandse sound van hun playlist.’.

“Vlotte vormgeving”

Directeur Nico Silvius: ‘RADIONL is het gelukt om afgelopen jaar de dertigers en veertigers massaal te bereiken en vlotte vormgeving met het gevoel van vroeger toen ze jong waren is daarin belangrijk. De nieuwe vormgeving speelt daar een grote rol in en met deze nieuwe stap zetten we de koers verder voort.

Audio: