Rob Kemps (Snollebollekes) tijdelijk DJ op Radio 538

In de week van 17 mei presenteert Rob Kemps, ook bekend als Snollebollekes, samen met Coen Swijnenberg ‘De Coen en Sander Show’ op Radio 538.

Eurovisie Songfestival

“Als vriend van de show neemt Rob in die week met veel plezier de plek in van Sander Lantinga, die dan te horen is als commentator van het Eurovisie Songfestival“, aldus Radio 538 in een persbericht.

“Vriend van de show”

Rob Kemps: “Ik ben vaak te gast in de show, heb jaren opgetreden op ‘Das Coen und Sander Fest’ én we hebben samen meerdere hits uitgebracht. Dat ik als vriend van de show door Coen en Sander ben gevraagd om tijdelijk naast Coen achter de microfoon plaats te nemen, vind ik een eer. Nondeju, het wordt één groot feest!”

‘De Coen en Sander Show’ is iedere maandag tot en met donderdag van 16.00 uur tot 19.00 uur te horen op Radio 538. Rob Kemps schuift maandag 17 tot en met donderdag 20 mei naast Coen aan.

