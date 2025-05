Het RTL 5-programma ‘112 Vandaag’ wordt vanaf maandag 16 juni uitgebreid met een nieuw onderdeel: ‘112 Weer’.

Weersvoorspelling en meer

In ‘112 Weer’ schuiven de meteorologen van Buienradar, onder wie Nicolien Kroon, Maurice Middendorp en Amara Onwuka, dagelijks live aan in de studio voor de weersvoorspelling en zullen ze tevens de actualiteit van het weer koppelen aan de 112-meldingen van de dag.

Weer

Samen met presentatoren Kirsten Westrik, Pim Sedee en Gallyon van Vessem bespreken de bekende RTL-weerpresentatoren onder meer incidenten waarbij het weer een rol heeft gespeeld. Denk aan verminderde zichtbaarheid door laaghangende zon, verraderlijke gladheid of sterke stromingen bij strandweer. In ‘112 Weer’ duiden de meteorologen deze weersinvloeden en geven zij inzicht in de risico’s en de gevolgen.

Daarnaast wordt er natuurlijk vooruitgeblikt op het weer van de volgende dag, met nadruk op regionale verschillen, en volgt er tevens een uitgebreid 10-daags vooruitzicht. Ook weersverschijnselen die het dagelijks leven of de veiligheid in deze komende dagen kunnen beïnvloeden, komen dan aan bod.

‘112 Weer’ is vanaf maandag 16 juni iedere werkdag om 22.20 uur te zien bij RTL 5.