Big Brother 2021 vanaf 4 januari van start op RTL5 en Videoland

Big Brother 2021 is vanaf 4 januari te zien bij RTL 5 en 24 uur per dag via de streamingdienst Videoland. Geraldine Kemper en de Vlaamse presentator/ DJ Peter Van de Veire worden de presentatoren van de realityshow. De serie is in Vlaanderen te zien via de commerciƫle televisiezender VIER.

20 jaar

Ruim 20 jaar nadat de moeder van alle realityshows in Nederland tot leven kwam, keert het grootste en bekendste tv-programma eindelijk terug naar de lage landen: RTL 5, Videoland en VIER in Vlaanderen brengen Big Brother in 2021 gezamenlijk terug op het scherm. Het legendarische format is inmiddels uitgezonden in 66 landen en wordt wereldwijd nog steeds omarmd door miljoenen kijkers. De realityshow is in andere Europese landen aan een geslaagde revival bezig.

Big Brother 2021: een nieuw experiment

“Big Brother 2021 weet alles van je en houdt iedereen een spiegel voor. Hij daagt de samenleving opnieuw uit om deel te nemen aan zijn experiment. Wat gebeurt er als wildvreemde mensen, 100 dagen lang, niet anders kunnen dan zichzelf zijn, zonder filters en social media, en ondertussen 24/7 bekeken en beoordeeld worden door de kijker?“, aldus RTL in een persbericht.

Vanaf 4 januari

Big Brother 2021 wordt vanaf maandag 4 januari 2021 uitgezonden in zowel Nederland (dagelijks bij RTL 5 en 24/7 livestream bij Videoland) als in Vlaanderen (VIER). Big Brother 2021 wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland in samenwerking met Lecter Media.

