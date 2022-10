In oktober is RTL Crime de zender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

RTL Crime

De gehele maand oktober is RTL Crime de zender van de maand bij KPN. “RTL Crime is al jaren dé zender voor fans van politieseries. Dit kanaal van RTL zendt namelijk de hele dag de beste misdaadseries uit. Je ziet hier niet alleen grote buitenlandse series maar ook Nederlandse klassiekers. Van CSI tot Vrouwenvleugel, van Bones tot Flikken. Naast deze politieseries kun je ook kijken naar échte misdaadverhalen en documentaires“, aldus KPN.

Pluspakket

De zender is de hele maand oktober gratis te zien in het basispakket op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.