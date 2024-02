In maart is RTL Lounge de tv-zender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie en KPN TV+ te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Drama en lifestyle

In maart is RTL Lounge de zender van de maand bij KPN. “Op deze zender zie je 7 dagen per week, 24 uur per dag de beste programma’s en series op het gebied van drama en lifestyle, uit zowel binnen- als buitenland.”, aldus KPN. In maart zie je niet alleen afleveringen van GTST, maar kijk je ook naar de Nederlandse comedyserie Het Zonnetje in Huis. Naast de doordeweekse afleveringen, zie je op zaterdag vanaf 19.00 uur de marathon van Het Zonnetje in Huis aldus de aanbieder op haar website.

Pluspakket

De tv-zender is de hele maand maart gratis te zien in het basispakket van KPN Interactieve Televisie op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.