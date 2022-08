In september is RTL Telekids de zender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

RTL Telekids

“RTL Telekids is er voor kinderen van alle leeftijden. De allerkleinsten kunnen ’s ochtends kijken naar vrolijke animatieseries als Musti en PipaPanda. Later op de dag is er ruimte voor avonturen voor (oudere) kinderen. Met series als Draken: Rijders van Berk en Hotwheels is spanning verzekerd.“, aldus KPN.

Kanaal 42

De zender is de hele maand september gratis te zien in het basispakket op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.