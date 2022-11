De komst van Sinterklaas in het land zorgt er voor dat er weer diverse radiozenders in de lucht zijn rond de ‘Goedheiligman’.



SinterklaasRadio

Sinds vorige week is SinterklaasRadio gestart met haar uitzendingen via Internet. Op SinterklaasRadio hoort de luisteraar 24 uur per dag de grootste Sinterklaashits. Daarnaast is er elk uur het SinterklaasRadio Nieuws te horen met het laatste nieuws over Sinterklaas en zijn Pieter. De radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet.

SintFM

Ook de radiozender Sint FM is weer gestart met haar uitzendingen. Ook deze radiozender is exclusief te beluisteren via Internet.

Stingray Music

Ook via het digitale radiopakket van Stingray Music is sinterklaasmuziek te horen via een speciaal digitaal radiokanaal: Stingray Music Special. Stingray Music wordt aangeboden via diverse digitale televisieaanbieders in Nederland. Vanaf 6 december tot en met tweede kerstdag wordt er dag in dag uit kerstmuziek gedraaid op dit kanaal.