De intocht van Sinterklaas die morgen plaatsvindt wordt dit jaar voor het eerst op televisie voorzien van audiodescriptie. De NTR, die de programma’s uitzendt, komt daarmee tegemoet aan een grote wens van de belangengroeperingen voor blinden en slechtzienden die audiodescriptie bij Sinterklaas hoog op hun verlanglijstje hebben staan. Ook de Sinterklaasjournaals zijn voorzien van audiodescriptie.

Gorinchem

De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in Gorinchem. Op zaterdag 18 november 2023 zal de Goedheiligman in gezelschap van de Pieten voet aan wal zetten in deze historische vestingstad, waar burgemeester Reinie Melissant hem zal ontvangen. De NTR maakte dit in april bekend en inmiddels zijn de voorbereidingen in Gorinchem in volle gang. De NTR doet traditiegetrouw vanaf 12.00 uur op NPO Zapp / NPO 3 verslag.

Maximaal toegankelijk

In voorgaande jaren zorgde de NTR samen met de NPO al voor gebarentolken bij de Sinterklaasjournaals en de live-uitzending van de intocht (te zien via NPO 1 Extra). Bij de editie van dit jaar worden zowel de journaals als de intocht dus ook voorzien van audiodescriptie via NPO 2 Extra. Met de toevoeging van audiodescriptie is dit kinderfeest vanaf nu maximaal toegankelijk.

NPO 2 extra

Bij de – opgenomen- journaals is de audiodescriptie te beluisteren via de (gratis) app Earcatch, terwijl de audiodescriptie bij de – live -intocht wordt aangeboden op NPO2 extra. Dit kanaal is voor iedereen beschikbaar in de NPO Start app en op npostart.nl. De zender is ook beschikbaar bij digitale televisie-aanbieders. In een aantal gevallen is de zender opgenomen in een aanvullend pakket.