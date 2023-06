Het basispakket van KPN TV wordt uitgebreid met de zender NPO 1 Extra. Deze zender was voorheen exclusief te zien in het Pluspakket.

“Het beste van de publieke omroep”

“Op deze themazender zie je de mooiste programma’s uit de schatkamer van de publieke omroep, met hoogtepunten uit ruim 60 jaar Nederlandse televisiegeschiedenis! De mooiste programma’s van vroeger, maar ook zeker van nu komen voorbij.“, aldus KPN.

De zender is te zien op kanaal 81. Bij aanbieder Ziggo is de zender vanaf 4 juli te zien in het digitale basispakket.