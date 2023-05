Per 1 juli zijn de televisiezenders Tommy TV en CGTN niet meer te zien via het digitale televisiepakket van Ziggo.

Zenders verdwijnen

Ziggo bericht dat vanaf 1 juli de Chinese nieuwszender CGTN (kanaal 508) en de thuiswinkelzender Tommy TV (kanaal 250) – beide onderdeel van TV Standard – niet langer beschikbaar bij de aanbieder.

NPO 1 extra voor iedereen beschikbaar

Ziggo bericht ook dat vanaf 4 juli de publieke themazender NPO 1 extra (kanaal 81) beschikbaar komt voor alle Ziggo-klanten. Momenteel is de zender alleen nog te zien in de aanvullende pakketten Plus en Movies & Series XL.

VRT Gemist

De aanbieder bericht ook dat er aanpassingen gaan plaatsvinden in de dienst VRT Gemist, het on-demand aanbod van de Vlaamse openbare omroep. Vanaf 1 juli is deze dienst niet meer beschikbaar op oudere mediaboxen. “Vanaf 1 juli kunnen klanten met zo’n oudere mediabox, gemiste programma’s van de Vlaamse zenders VRT 1, Canvas en Ketnet nog wel terugkijken met Ziggo GO via het TV & Replay menu“, aldus Ziggo.

“Voor klanten met een Ziggo Mediabox XL, Next of Next Mini verandert er niets. Zij kijken gemiste programma’s van VRT 1, Canvas en Ketnet gewoon terug via de TV Gids“, aldus de aanbieder.

Meer informatie via deze pagina.