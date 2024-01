Op maandag 8 januari start de NTR op NPO Soul & Jazz met het nieuwe radioprogramma Round Midnight, elke weekdag tussen 23:00 en 00:00 uur. Het gepresenteerde programma was eind vorig jaar al aangekondigd door de NPO.

Wisselende presentatie

Round Midnight wordt wisselend gepresenteerd door Benjamin Herman, Elias Mazian, Kees Heus, Marieke McKenna en Andrew Makkinga. De verschillende presentatoren stellen muziek samen vanuit hun eigen achtergrond en expertise. Ze praten je bij over de nieuwste releases, geven concerttips, en duiken oude pareltjes op. Zij hebben elk op hun eigen manier een breed netwerk, een onuitputtelijke nieuwsgierigheid en zeer grote muziekkennis.

“Verheugd”

NTR Hoofdredacteur Cultuur Lois de Jong: “We zijn verheugd dat er met Round Midnight eindelijk weer dagelijks een gepresenteerd jazzprogramma op de Nederlandse radio is! En dat we met dit presentatorenteam de vele vormen, de diversiteit en de rijkheid van dit muzikale genre kunnen laten horen”.

Presentatieteam

De presentatie is maandag in handen van Benjamin Herman, dinsdag: Elias Mazian, woensdag: Kees Heus, donderdag: Marieke McKenna en vrijdag: Andrew Makkinga. De radiozender is te beluisteren via DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Meer informatie via deze website.