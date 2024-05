Vandaag, op de internationale Jazzdag, lanceert de Concertzender om 10.00 uur een tweede zender: World of Jazz. De nieuwe online radiozender werd vorig jaar september al aangekondigd en zo eerst op 1 april van start gaan. De start is nu uitgesteld tot vandaag, dinsdag 30 april.

Co de Kloet

De eerste uitzending is een speciale aflevering van Co de Kloets inJazz Radio. Geheel volgens de missie van de nieuwe online zender is deze uitzending gevuld met live muziek van jazzband Narrative en fadozangeres Magda Mendes.

World of Jazz

Vanwege een hernieuwde samenwerking met het Utrechtse TivoliVredenburg is de eerste uitzending daar opgenomen. De banden met de Nederlandse podia zijn belangrijk voor World of Jazz. Er komt veel aandacht voor live optredens en jong talent.

Jazz en wereldmuziek

Op het nieuwe platform is de hele dag jazz en wereldmuziek in hun volle breedte te horen. De luisteraars komen in aanraking met muziek die nog buiten hun scope ligt. “Daarmee is World of Jazz een smaakversterker om de luisteraars uit hun algoritmische bubbel te halen“, aldus de Concertzender in een persbericht.

Digitale kabel en DAB+ in de toekomst?

World of Jazz wordt doorgegeven via zo veel mogelijk internetkanalen. Voor de toekomst wordt er gewerkt aan distributie via digitale kabel en DAB+. Meer informatie via deze website.