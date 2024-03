De nieuwe radiozender World of Jazz start niet op 1 april aanstaande maar op 30 april. World of Jazz is een nieuw online radiokanaal van de Concertzender.

Jazz en wereldmuziek

Op de nieuwe online radiozender is vanaf 30 april 24 uur per dag jazz en wereldmuziek in al hun verscheidenheid te horen. De radiozender zou eerst op 1 april van start gaan. De nieuwe zender geeft veel aandacht aan de actualiteit, jong talent en live muziek. World of Jazz gaat hierbij nauw samenwerken met de Nederlandse jazz- en wereldmuzieksector.

Programmaleider

Arjan Went, de nieuwe programmaleider, is nu druk bezig met de voorbereidingen voor deze nieuwe zender. “World of Jazz wordt een toffe zender, waar we door de programmering veel luisteraars en vooral ook jongere mensen mee hopen te bereiken. Op World of Jazz komen heel toegankelijke programma’s én programma’s die een niche helemaal uitdiepen. We nemen de luisteraars mee in het brede palet. Op die manier bieden we ook een podium aan muziek dat een kleiner publiek heeft.”

Meer informatie over de nieuwe radiozender vind je hier.