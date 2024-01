De Concertzender start op 1 april met haar nieuwe radiokanaal World of Jazz. De komst van de nieuwe radiozender was vorig jaar al aangekondigd.

Jazz en wereldmuziek

Op de nieuwe radiozender is 24 uur per dag jazz en wereldmuziek in al hun verscheidenheid te horen. De nieuwe zender geeft veel aandacht aan de actualiteit en biedt ook een podium voor jonge musici, door concertopnamen uit heel Nederland uit te zenden. World of Jazz gaat hierbij nauw samenwerken met de Nederlandse jazz- en wereldmuzieksector: musici, podia, festivals en conservatoria.

Programmering

De programmering van World of Jazz geeft overdag een mix van non-stop jazz en wereldmuziek: van New Orleans tot nu, van Tango tot Mambo, van smooth tot impro, van Afrikaanse jazz tot Latin. ’s Middags is er veel archiefmateriaal te horen op de nieuwe radiozender: “de samenwerkingsverbanden tussen de Concertzender en het Nederlands Jazz Archief, North Sea, omroepen als VPRO, NTR en Wereldomroep moeten ertoe leiden dat de rijke archieven geëxploiteerd kunnen worden“, aldus de radiozender.

DAB+

Om deze zender te realiseren roept De Concertzender de financiële hulp in van alle jazz- en wereldmuziekliefhebbers. “Daarnaast praten we met de NPO over samenwerking en hopen op steun uit politiek Den Haag. Het budget is onder andere nodig voor de technische implementatie, nieuwe muziekprogrammering en de continuïteit. Ook is er de ambitie om World of Jazz-een plek op DAB+ te geven. De programmamakers van de Concertzender zijn onbezoldigde professionals, allen gepassioneerde kenners en specialisten in alle mogelijke genres“, aldus de radiozender.

Meer informatie via deze pagina.