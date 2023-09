De Concertzender heeft het ambitieuze plan opgevat om begin 2024 een volwaardige jazz- en wereldmuziekzender te beginnen met de naam World of Jazz. De zender moet gaan uitzenden via DAB+ en Internet.

Jazz en wereldmuziek

Op de nieuwe radiozender is 24 uur per dag de beste jazz en wereldmuziek te horen. Deze nieuwe zender biedt ook een podium voor jonge musici, door concertopnamen uit heel Nederland uit te zenden. World of Jazz gaat hierbij nauw samenwerken met de Nederlandse jazz- en wereldmuzieksector: musici, podia, festivals en conservatoria. Dit bericht de Concertzender op haar website.

Sponsoren en crowdfunding

Om deze zender te realiseren roepen we de financiële hulp in van alle jazz- en wereldmuziekliefhebbers. Dat kan door Vriend van de Concertzender te worden.

Binnenkort start ook een crowdfunding-actie op voordekunst.nl. “Daarnaast praten we met de NPO over samenwerking en hopen op steun uit politiek Den Haag. Het budget is onder andere nodig voor de technische implementatie, nieuwe muziekprogrammering en de continuïteit. Ook is er de ambitie om World of Jazz-een plek op DAB+ te geven“, aldus de Concertzender op haar website.

Programmering

De programmering van de nieuwe radiozender geeft overdag een mix van non-stop jazz en wereldmuziek: van New Orleans tot nu, van Tango tot Mambo, van smooth tot impro, van Afrikaanse jazz tot Latin. ’s Middags wordt er in de archieven gedoken: de samenwerkingsverbanden tussen de Concertzender en het Nederlands Jazz Archief, North Sea, omroepen als VPRO, NTR en Wereldomroep moeten ertoe leiden dat de rijke archieven geëxploiteerd kunnen worden.

Daarnaast is er in plaats voor verdieping en actualiteit met interviews, recente concertopnamen, nieuwe releases, nieuws over festivals, ontwikkelingen in de wereld van de jazz en de wereldmuziek. De focus ligt hierbij op jazz en wereldmuziek uit Nederland, jong talent, hedendaagse stromingen binnen de jazz en wereldmuziek, concertopnamen van alle Nederlandse podia. En er zal live muziek klinken in de studio, afgewisseld met interviews.

Concertzender

De World of Jazz-zender wordt de tweede zender van de Concertzender. De hoofdzender blijft de zender waar klassiek, jazz en wereldmuziek een podium heeft en muziek te horen is voor liefhebbers die je bij de overige stations niet hoort. Een aantal jazzprogramma’s waar bij de NPO geen ruimte voor was, zendt de Concertzender nu uit, zoals Co Live!, het programma van Co de Kloet.

Meer informatie via de website van de radiozender.