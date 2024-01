De Concertzender viert dit jaar haar veertigjarig jubileum. Deze mijlpaal wordt gevierd met een aantal speciale uitzendingen.

1984

De eerste uitzendingen van De Concertzender begonnen in 1984 als onderdeel van de lokale omroep van Amsterdam, SALTO. Begin jaren negentig werden de uitzendingen breder beschikbaar gemaakt via satelliet en kabel. Momenteel is de radiozender nog steeds te horen via diverse digitale radiopakketten. Via Internet zijn er naast De Concertzender zelf ook diverse themakanalen te beluisteren. De gehele geschiedenis van de radiozender vind je hier.

Concerten

De radiozender heeft in de afgelopen veertig jaar duizenden concerten opgenomen. Deze zijn terug te horen via ConcertPodium, de online muziekbank met uitsluitend eigen concertopnamen. De online collectie omvat inmiddels zo’n 2.000 opnamen. Dat is ongeveer een kwart van de gehele collectie van de Concertzender. “De komende veertig weken hoor je elke donderdag bij Concertzender Live een concert uit ieder jaar van ons bestaan”, aldus de radiozender.

Meer informatie op de website van de radiozender.