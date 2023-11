De NPO heeft aangekondigd meer jazz te gaan uitzenden op de themazender NPO Soul & Jazz.

Avonduren

“In de avond zal nog meer jazz te horen zijn en de liefhebbers worden ook elke dag tussen 23.00 en 00.00 uur bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op gebied van jazz, afgewisseld met tal van parels uit de rijke historie van deze muziekstroming“, aldus de NPO in een persbericht.

Presentatie

Van maandag tot en met vrijdag is Round Midnight (NTR) te horen, wisselend gepresenteerd door Benjamin Herman, Marieke McKenna, Kees Heus en Elias Mazian. Op zaterdag en zondag presenteert Cor Bakker voor MAX Cor Bakker Soul & Jazz.

Te weinig jazz

Onder jazzliefhebbers in Nederland is al enige tijd te horen dat er te weinig jazzmuziek is te beluisteren bij de NPO. De Concertzender gaf in september aan plannen te hebben om een volwaardige jazz-zender te starten onder de naam ‘World of Jazz’.

Luisteren

NPO Soul & Jazz is te beluisteren via DAB+ (kanaal 12C), Internet en diverse digitale radiopakketten.