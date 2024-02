De nieuwe experimentele radiozender NPO BLEND brengt vanaf volgende week gepresenteerde programma’s. One’sy Muller, Howard Komproe,Murth Mossel, Shay Kreuger, Nora Akachar, Niels Hoogland, E-Life, Aashna Sewpersad, Elif Kan, Benji Heerschop, Ciana Mayam, Redouan Ait Ouarg, Jane Doe en Claire-Marie Martis gaan programma’s presenteren.

Middagshow

De nieuwe middagshow ‘Bridge The Gap’ (NTR) is vanaf maandag 12 februari te horen, de andere shows starten maandag 4 maart op NPO BLEND.

Experiment

Menno de Boer, zendermanager NPO BLEND: “Samen met de omroepen geven we invulling aan het experiment NPO BLEND, waarbij we onderzoeken hoe we de beoogde doelgroep van volwassen luisteraars kunnen bereiken die houden van R&B, afro, neo soul en hiphop uit de nineties en zeroes. Ik ben heel enthousiast over de namen die zich aan de pilot hebben verbonden, want op die manier krijgt BLEND echt een eigen geluid.”

Programmering NPO BLEND

Maandag

17.00 tot 19.00 uur Bridge The Gap met Aashna Sewpersad en Murth Mossel (NTR)

19.00 tot 22.00 uur Gin & Juize met Niels Hoogland, E-life en dj Jane Doe (PowNed)

Dinsdag

17.00 tot 19.00 uur Bridge The Gap met Aashna Sewpersad en Murth Mossel (NTR)

19.00 tot 22.00 uur The Grill met Elif Kan of Benji Heerschop (KRO-NCRV)

Woensdag

17.00 tot 19.00 uur Bridge The Gap met One’sy Muller en Howard Komproe (NTR)

19.00 tot 22.00 uur The Grill met Elif Kan of Benji Heerschop (KRO-NCRV)

Donderdag

17.00 tot 19.00 uur Bridge The Gap met One’sy Muller en Howard Komproe (NTR)

19.00 tot 22.00 uur The Grill met Elif Kan of Benji Heerschop (KRO-NCRV)

Vrijdag

17.00 tot 19.00 uur Bridge The Gap met One’sy Muller en Nora Akachar (NTR)

19.00 tot 21.00 uur Shay’s Clubhuis met Shay Kreuger (BNNVARA)

Zaterdag

12.00 tot 15.00 uur Blend In met Ciana Mayam en Redouan Ait Ouarg (AVROTROS)

Zondag

12.00 tot 15.00 uur Blend In met Ciana Mayam en Redouan Ait Ouarg (AVROTROS)

15.00 tot 17.00 uur S.O.S. Sun on Sunday met Claire-Marie Martis (NTR)

Via DAB+ en Internet

NPO BLEND is een pilot van de publieke omroep en minimaal een jaar lang te beluisteren via NPO Luister, DAB+ en Internet. De pilotzender richt zich op de generaties die met NPO FunX zijn opgegroeid en nu een volwassen geluid willen horen. NPO BLEND biedt luisteraars tussen de 35 en 54 jaar een gevarieerde mix van R&B, afro, neo soul, hiphop en classics uit de nineties en zeroes. Tijdens de gepresenteerde programma’s is er volop ruimte voor nieuws, cultuur en verhalen die de doelgroep aanspreken. Meer informatie via deze website.