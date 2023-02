In februari is SLAM! TV de zender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

SLAM! TV

“Je ziet elke dag de beste videclips en kan elke avond meekijken in de studio met Het Avondcircus, waarin de driehoek tussen luisteraars, artiesten en de SLAM! dj’s centraal staat. Met SLAM! 40 hoor je de wekelijkse hitlijst met de populairste nummers van dit moment én zie je de bijbehorende videoclips. En dan is er ook nog de SLAM! Mix Marathon. Een goed begin van je weekend!“, aldus KPN.

Pluspakket

De zender is de hele maand februari gratis te zien in het basispakket op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.