SLAM!TV is zender van de maand in oktober bij KPN

SLAM!TV is in oktober de zender van de maand bij KPN en voor iedereen met Interactieve Televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

SLAM!TV

“Op SLAM! TV hoor en zie je de lekkerste muziek van dit moment. Iedere dag komt een selectie van de beste clips voorbij. De nieuwste hits van Martin Garrix, Dua Lipa en Jason Derulo, maar ook die van Lucas & Steve en The Weeknd“, aldus KPN. De zender is normaal alleen te zien via het aanvullende Pluspakket.

De zender is in de maand oktober te zien via kanaal 42 voor alle klanten van de aanbieder met Interactieve Televisie. Klanten van KPN die al geabonneerd zijn op het Pluspakket kunnen de zender vinden op kanaal 111.