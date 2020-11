Sonos Radio komt met “Nederlandse” radiozender: Radio à Gogo

Sonos komt met een speciale radiozender gericht op Nederland: Radio à Gogo. De radiozender maakt onderdeel uit van het exclusieve streamingaanbod van de speakerfabrikant: Sonos Radio.

Sander de Heer

Volgens Nu.nl wordt de muzieksamenstelling van de nieuwe radiozender Radio à Gogo uitgevoerd door radio-dj Sander de Heer. Volgens De Heer bevat het radiostation muziek van verschillende genres en is er elk uur in elk geval een nummer van een Nederlandse artiest te horen. Naast muziekzenders komen er ook speciale zenders met rustgevende geluiden, om bijvoorbeeld makkelijker in slaap te kunnen vallen.

Zenders

Naast Radio à Gogo zijn ook de radiozenders British Beats and Bars, UK Session Sounds, French Connection, German Zeitgeist en Hip-Hop Stammtisch toegevoegd aan het aanbod van gratis radiozenders. Tijdens de feestdagen zijn er ook twee tijdelijke radiozenders te horen via Sonos Radio: Holidaze is een van twee nieuwe stations die voor de feestdagen de allerbeste kersthits laat horen. Het andere station, Holiday Concerto, brengt instrumentale versies van kerstklassiekers.

Betaalde variant

Naast het gratis Sonos Radio komt de fabrikant ook met Sonos Radio HD. Sonos Radio HD is vanaf nu te beluisteren in de VS en het Verenigd Koninkrijk voor respectievelijk $7,99 of £7,99 per maand (na een gratis proefabonnement van 30 dagen). Begin volgend jaar komt Sonos Radio HD ook naar Nederland.

“Lossless audio”

“Sonos Radio HD biedt nog meer exclusieve content rechtstreeks in de Sonos-app in lossless audio van cd-kwaliteit – de hoogste geluidskwaliteit van alle streaming-radiodiensten. Sonos’ radiofans kunnen nu een abonnement nemen op Sonos Radio HD om exclusieve genrestations, meer diepgaande content van en over artiesten en geluiden om bij te ontspannen en in slaap te vallen te ontdekken.“, aldus de fabrikant in een persbericht.

Sociale media: