Talpa’s audioplatform JUKE breidt functionaliteit uit

JUKE lanceert een reeks nieuwe functionaliteiten om gebruikers nog sneller en makkelijker toegang te geven tot alles wat de wereld van radio, non-stop muziek en podcasts te bieden heeft. Dit bericht Talpa in een persbericht.

JUKE Connect

De JUKE-app fungeert als een centrale bediening voor (smart)speakers thuis door deze met elkaar te verbinden. Na Chromecast en Bluetooth is nu ook Airplay in de app beschikbaar. Luisteraars met een HEOS of Google Nest kunnen vanaf nu ook audio afspelen via de app.

HD Audio op SONOS

JUKE biedt standaard en exclusief High Definition audio aan via de app op SONOS. Voorheen was dit alleen beschikbaar na registratie en login. Vanaf nu is deze kwaliteit de standaard voor iedereen die via JUKE op SONOS luistert naar audiocontent van Talpa.

Huawei Quick App

Gebruikers van een nieuw Huawei device kunnen niet meer terecht bij de Google Play Store en daar speelt de dienst op op in door de app beschikbaar te stellen in de Huawei App Gallery. In de app vindt de luisteraar alle radiozenders en non-stop muziek.

Meer informatie over JUKE vind je hier.