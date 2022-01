Vanochtend heeft presentator Rob Janssen de stembussen geopend voor de 16e editie van de Gouden RadioRing. Rob gaf het startsein live in de radiouitzending van Jan Willem Start Op met Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte, de winnaars van vorig jaar. Op donderdag 27 januari vindt het Gouden RadioRing Gala plaats en wordt bekend wie er met de radioprijzen naar huis gaan. Vanaf nu kan iedereen stemmen op de radioprijzen van het jaar via RadioRing.nl.

Stemmen

Er kan tot en met 20 januari gestemd worden op het favoriete radioprogramma (de Gouden RadioRing), favoriete radiopresentator- en presentatrice (de Zilveren RadioSterren) en voor de tweede keer ook op de beste podcast van het jaar (de Gouden Podcast). Uitsluitend voor de vijf genomineerde radioprogramma’s vindt er een tweede stemronde plaats, vanaf maandag 24 januari.

Uitreiking

AVROTROS organiseert deze editie van het Gouden RadioRing Gala vanuit de Vorstin in Hilversum. Tijdens het Gala worden naast de vijf publieksprijzen ook de winnaars van de Marconi Awards bekendgemaakt. Deze juryprijzen bestaan uit de Oeuvre Award, de Aanstormend Talent Award en de Beste Zender Award.

Youtube

De uitreiking van de radioprijzen van het jaar is op donderdag 27 januari vanaf 20.00 uur te zien via het YouTube-kanaal van AVROTROS.

Michiel Veenstra

Michiel Veenstra kan zich overigens niet vinden in de werkwijze van de organisatie van de Gouden RadioRing. De organisatie had in eerste instantie geen programma’s van KINK aan de nominatielijst toegevoegd. Later is dit hersteld maar Michiel Veenstra heeft besloten uit de jury te stappen de Marconi Awards.