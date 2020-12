Stichting Kabeltelevisie Pijnacker gestopt met analoge televisie

Stichting Kabeltelevisie Pijnacker (SKP) is per vandaag gestopt met het aanbieden van analoge televisie. De laatste vier analoge televisiezenders zijn afgeschakeld.

Gefaseerd

De afgelopen periode heeft SKP het aantal analoge televisiezenders gefaseerd teruggebracht. Begin dit jaar waren er nog vier analoge televisiezenders actief op het netwerk van de aanbieder in Pijnacker en Delfgauw. Deze laatste vier analoge televisiezenders zijn per vandaag, dinsdag 8 december, ook uitgeschakeld. SKP biedt al een groot aantal jaren een uitgebreid digitaal televisiepakket.

Capaciteit

“De voornaamste reden om te stoppen met het aanbieden van analoge tv is om capaciteit vrij te maken voor andere ontwikkelingen op het netwerk. Een analoge zender neemt namelijk net zoveel ruimte in beslag als vijf digitale tv-zenders. Ook kan hierdoor bijvoorbeeld de internetsnelheid omhoog gaan. SKP is de laatste aanbieder die nog (vier) analoge tv-zenders doorgaf in Pijnacker en Delfgauw. Analoge tv is ook een techniek die al 60 jaar oud was. Met digitale tv heb je een een veel beter beeld en meer dan 70 tv-zenders in het basispakket. Ook worden er sinds 2010 vrijwel alleen nog tv’s met digitale techniek verkocht“, aldus de aanbieder.

Analoge radio

SKP blijft voorlopig nog wel analoge radio uitzenden. De aanbieder biedt een kleine 30 radiozenders via het analoge radiosignaal aan.