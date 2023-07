Woensdagavond had aanbieder KPN te kampen met een storing op haar dienst Interactieve Televisie. Inmiddels is de storing weer opgelost.

Storing

Klanten van KPN klaagden woensdagavond over een hardnekkige storing bij de televisiedienst van de aanbieder. Zo zouden alleen de televisiezenders NPO 1, NPO 2 en NPO 3 beschikbaar zijn bij een groot aantal klanten. Andere klanten konden helemaal geen televisiekanalen bekijken.

Opgelost

De KPN bericht vandaag dat de storing met haar televisiedienst grotendeels is opgelost. “De storing van gisteren waarbij bepaalde zenders niet beschikbaar waren, is opgelost. Het kan zijn dat je bij een zender een zwart scherm ziet. Zap dan 1 keer naar de volgende zender (omhoog of omlaag) ten weer terug. Dan is de zender weer beschikbaar. Let op: het kan zijn dat je dit voor meerdere zenders moet herhalen“, aldus KPN op haar website.