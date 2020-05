Streamingdienst Amazon Prime Video start koop en huur van films

Amazon Prime Video lanceert de Prime Video Store in Nederland. Hiermee kunnen klanten ook de nieuwste films kopen of huren via de streamingdienst.

Lancering

De dienst Prime Video Store is deze week gelanceerd in Nederland en biedt aan aanvulling op het aanbod van films en series dat standaard beschikbaar is in het abonnement van de dienst. Alle klanten van Amazon in Nederland kunnen nu nieuwe releases en blockbusters huren of kopen in de Prime Video Store via primevideo.com en de Prime Video app.

Aanbod

De Prime Video Store brengt films als huur of koop van grote Amerikaanse studio’s zoals Disney, Warner Bros., Universal, Sony, Paramount en Lionsgate, met recente nieuwe titels zoals 1917, Jumanji: The Next Level en Star Wars: The Rise of Skywalker , die per direct te zien zijn. Lokale filmstudio’s zoals Dutch FilmWorks, WW Entertainment and Belga Films brengen bij de lancering lokale titels als Penoza: The Final Chapter, Onze Jongens in Miami en Mees Kees in de Wolken .

“Waarderen”

“We hebben gezien hoezeer onze klanten het grote aanbod van nieuwe filmreleases waarderen die als koop of huur beschikbaar zijn op de Prime Video Store in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan, en daarom verheugt het ons om deze service vandaag uit te rollen in Nederland,” aldus Mike Hopkins, Senior Vicepresident van Amazon Prime Video & Amazon Studios in een persbericht.

Abonnement

Naast Nederland is de koop- en verhuurdienst ook recent gelanceerd in Frankrijk, Italië, Spanje, Canada, Australië en Mexico. De streamingdienst van Amazon kost 2,99 euro per maand en is onderdeel van het zogenaamde Prime abonnement. De dienst kent een proefperiode van 30 dagen. Kijken kan via smartphone, tablet en smart-tv. Ook devices Amazon Fire, Apple TV en Sony Playstation worden ondersteund. Bij aanbieder KPN is het aanbod van Prime Video ook te bekijken via de ontvanger voor Interactieve Televisie.

Meer informatie via: https://www.primevideo.com/