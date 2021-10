T-Mobile biedt televisiekijken zonder TV Box met nieuwe app

Vandaag introduceert T-Mobile de nieuwe T-Mobile TV App, waarmee televisiekijken “nog gemakkelijker en toegankelijker wordt”.

Geen ontvanger nodig

Met de nieuwe app genieten klanten van de functionaliteiten van T-Mobile TV, zonder gebruik te hoeven maken van een digitale ontvanger. Daarmee komt ook een einde aan bekende ergernissen als een teveel aan kabels, digitale kastjes en afstandsbedieningen. Doordat de app via de smart-tv of mediaplayer wordt bediend, is alleen de afstandsbediening van dat apparaat nog nodig. En wordt schakelen tussen tv-apps als Netflix en Videoland nog makkelijker.

Uitbreiding

Televisie kijken met de T-Mobile TV App zonder TV Box is de nieuwste uitbreiding in het tv-aanbod van T-Mobile. Hiermee biedt de provider consumenten nog meer mogelijkheden om op hun eigen manier televisie te kijken. T-Mobile TV kan op vier apparaten tegelijk gebruikt worden. Een uitkomst voor huishoudens waar in meerdere kamers een tv-scherm hangt. Klanten die de nieuwe app gebruiken in combinatie met TV Anywhere voor onderweg, kunnen zo op zeven apparaten tegelijkertijd tv-kijken.

Vanaf 12,50 euro per maand

Met de T-Mobile TV App kijken klanten zonder TV Box al televisie vanaf € 12,50 per maand. De app is vanaf vandaag gratis voor verschillende apparaten te downloaden voor klanten met een internetaansluiting en tv-abonnement van T-Mobile. Voor iedereen die de TV Box wil blijven gebruiken of de app nog niet voor een apparaat kan downloaden, blijft de TV Box beschikbaar. Meer informatie over de T-Mobile TV App en geschikte smart-tv’s en mediaplayers is te vinden op de website.