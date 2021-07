Themakanalen MTV in de digitale etalage

De digitale themakanalen van MTV staan deze periode in de digitale etalage van de aanbieders SKV uit Veendam en Kabelnoord.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenoemde zender van de maand genoemd.

Kabelnoord

Bij Kabelnoord staan in de maanden juli en augustus de themakanalen VH1 (kanaal 352), MTV 80s (kanaal 353), MTV Hits (kanaal 356) en MTV 90s (kanaal 363) in de digitale etalage. Normaal zijn deze zenders alleen te zien via een aanvullend digitaal abonnement maar in de maanden juli en augustus zijn de kanalen te zien via het digitale basispakket.

SKV

Bij aanbieder SKV uit Veendam is MTV 80s de zender van de maand in de maand juli. “MTV 80’s is een zender met non stop hits en clips uit de jaren ’80. Deze zender blaast weer leven in de toppers uit de rijke muziekgeschiedenis. Herleef de ‘80s met topartiesten als Bananarama, George Michael, Bon Jovi, Duran Duran, Elton John, Eurythmics, Spandau Ballet, Madonna en Prince. 24 uur per dag, 7 dagen per week de beste hits en clips uit de jaren ‘80” Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende Extra Pakket maar in de maand juli is de zender voor iedereen te zien via kanaal 999.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat OUTtv bij KPN in de maand juli als zender van de maand te zien is.