Vanaf 5 augustus is Tukker FM ook te ontvangen via het digitale radio-aanbod van KPN op kanaalnummer 839.

“Meer luisteraars”

“Daarmee wordt het voor nóg meer luisteraars mogelijk om af te stemmen op onze zender die bekend is om de muziek uit Twente, piratenplaten en natuurlijk de kenmerkende sfeer die je bij ons hoort“, aldus de radiozender in een persbericht. Eerder had aanbieder Odido de radiozender al toegevoegd aan haar digitale radiopakket.

Tukker FM is al via FM te ontvangen in delen van Noord- en Oost-Nederland, en via DAB+ in heel Nederland. “Met de toevoeging aan het KPN-aanbod wordt onze zender nu ook via digitale radio landelijk nog toegankelijker. Daarnaast blijven we wereldwijd te beluisteren via internet en via de gratis Tukker FM-app“, aldus de radiozender.