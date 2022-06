Sinds dinsdag is Tukker FM te horen in de digitale ether (DAB+) in de Randstad via kanaal 8A.

Twente

De regionale commerciële radiozender Tukker FM is al enige jaren te horen in de ether in Twente. Vorig jaar werd het bereik van de zender al uitgebreid met de regio Zwolle, Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Groningen.

Radio Continu

Per vandaag neemt de radiozender ook een deel van de FM-frequenties van Radio Continu over. Tukker FM is vanaf 1 juni naast haar huidige verzorgingsgebied in o.a. Twente en Groningen dan ook via de FM te beluisteren in de Achterhoek, Friesland, Noord Holland als wel in Midden Nederland.

Hierbij wordt ook een FM-frequentie in de regio Amersfoort op 99.5 MHz overgedragen aan Tukker FM. Deze frequentie geeft ook de verplichting om uit te zenden via DAB+ in de Randstad. Hierdoor is de radiozender nu ook te beluisteren in de digitale ether op kanaal 8A in de Randstad. Door de herindeling van de digitale ether voor regionale radiozenders zal dit bereik later dit jaar weer worden aangepast.

Luisteren

Naast FM en DAB+ is de radiozender ook te beluisteren via een groot aantal digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.