De regionale commerciële radiozender Tukker FM is per vandaag in een groter deel van Nederland via de FM te beluisteren. Dit bericht de radiozender in een persbericht.

Uitbreiding

Sinds vandaag is Tukker FM ook te ontvangen in heel Groningen (89.1 MHz), Apeldoorn, Deventer, Zutphen (88.7 MHz), Arnhem en Nijmegen (88.5 MHz). De radiozender maakt hiervoor gebruik van ethercapaciteit van de zuster-radiozenders Grunn FM en RADIONL.

Grunn FM

Met de uitbreiding van de FM-dekking verliest Grunn FM haar FM-dekking in de provincie Groningen. Ook de verspreiding van Grunn FM via DAB+ in Oost en Noordoost Nederland via kanaal 6B zal worden stopgezet. Op die plek is nu Tukker Groningen te horen.

“Waardering”

“In het afgelopen jaar is het aantal luisteraars en adverteerders voor Tukker FM aanzienlijk gegroeid. Veel inwoners waarderen de mix van piratenmuziek op dit unieke station, door het toenemende succes is er gekeken hoe het station kon worden uitgebreid. ‘Met deze extra frequenties denken we nog meer luisteraars te kunnen bedienen“, aldus de radiozender in een persbericht.

Tukker FM was al te ontvangen in heel Twente en Zwolle en omgeving. Naast de FM frequenties is het station ook in heel Noord & Oost Nederland te ontvangen via DAB+. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

