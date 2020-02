Tukker FM weer te ontvangen in de Twentse ether

Radiozender Tukker FM is sinds vanmiddag weer te ontvangen in Twente via 90.0 MHz. Binnenkort zullen ook de uitzendingen via DAB+ van start gaan.

Veiling

Eigenaar van de radiozender, Regionale Radio Frequentie B.V, bracht eerder deze maand een winnend bod uit op het regionale FM-kavel B29. Het bedrijf bood 55.000 euro voor het kavel en kan daarmee tot september 2022 uitzenden. De radiozender was al eerder te horen via deze frequentie maar staakte haar uitzendingen vanwege hoge regionaliteitseisen. In de nieuwe vergunning is een regionaliteitseis van 10 procent opgenomen.

On air

Sinds vanmiddag is de radiozender weer te beluisteren via de ether in Twente via 90.0 MHz. Vanaf 1 maart is de radiozender in heel Oost en Noord Nederland ook via DAB+ te ontvangen via kanaal 6B. Wereldwijd is de radiozender al weer enige dagen te beluisteren via Internet.

“Legaal piratenstation”

Oprichter Nico Silvius is blij dat de frequentie weer terug verkregen is. “We zien veel potentie in Twente”, zegt Silvius. “Twente heeft een rijk verleden als het gaat om piratenzenders. Veel Tukkers houden van piratenmuziek. We maakten in 2017 ook een vliegende start in Twente; de animo was groot.”