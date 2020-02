Agentschap Telecom: Veiling regionale FM-kavels afgerond

De veiling van vier regionale FM-kavels is afgerond aldus Agentschap Telecom. Aan de regionale FM-capaciteit is ook regionale DAB+-capaciteit gekoppeld.

Het gaat om de kavels B05 (10 Randstadfrequenties), B28 (Deventer), B29 (Oldenzaal) en B34 (Stadskanaal). De veiling begon afgelopen maandag, 4 februari.

Randstad

Kavel B05, het voormalige frequentiepakket van Fresh FM, is geveild aan Radio Limburg 97FM B.V. met een winnend bod van 365.000 euro. Het is nog niet duidelijk welk programma er gaat worden uitgezonden via dit pakket. In Limburg is Radio Limburg 97FM B.V. actief met het programma Qmusic Limburg.

Kavels

Kavel B28 (Deventer) gaat met een winnend bod van 41.100 euro naar Stichting Radio Continu met het programma Radio Continu. Kavel B29 (Oldenzaal) gaat met een winnend bod van 55.000 euro naar Regionale Radio Frequentie B.V. Dit bedrijf gaat het programma Tukker FM uitzenden dat eerder al te horen was via dit kavel. Kavel B34 (Stadskanaal) gaat naar Stichting Radio Team met een winnend bod van 35.600 euro.

DAB+

Kavel B05 geeft naast 10 FM-frequenties in de Randstad de plicht om uit te zenden via het DAB+ kavel op kanaal 8A in grote delen van de Randstad. Kavel B28, Kavel B29 en Kavel B34 zullen een plekje krijgen in het regionale DAB+-capaciteit in Oost en Noord Nederland op kanaal 6B.

On air

Na betaling worden de vergunningen zo spoedig mogelijk verleend aldus het agentschap. De vergunningen zijn geldig tot en met 31 augustus 2022.

Meer informatie op de website van Agentschap Telecom.