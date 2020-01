AT: Regionale FM- en DAB+-capaciteit wordt geveild

Agentschap Telecom gaat een aantal regionale FM-kavels in februari per veiling verdelen. Aan de FM-capaciteit is ook regionale digitale capaciteit (DAB+) gekoppeld.

Meerdere aanvragen

Het gaat om een kavel B05 met 10 frequenties in de Randstad, een kavel in Deventer (B28), een kavel in Oldenzaal (B29) en een kavel in Stadskanaal (B34). “Agentschap Telecom gaat deze vergunningen veilen, omdat voor alle kavels meerdere aanvragen zijn ontvangen die aan de veilingregeling voldoen. De veiling van deze kavels start op 4 februari 2020 om 10.00 uur. De veiling vindt via internet plaats. “, aldus de instantie op haar website.

Randstad

Kavel B05 bevat een aantal etherfrequenties in de Randstad en is in het verleden in gebruik geweest door Fresh FM. Fresh FM moest in september 2017 haar uitzendingen staken aangezien Agentschap Telecom de vergunning voor de radiozender niet verlengde. In februari van het vorige jaar werd er gestart met de verdeelprocedure van dit frequentiepakket. Bij deze verdeling bleken er uiteindelijk meerdere gegadigden te zijn waardoor Agentschap Telecom over ging tot een veiling.

SB Radio

Stichting SB Radio kwam in juni van 2018 als winnaar van deze veilingprocedure uit de bus. SB Radio was voornemens om de uitzendingen van Fresh FM weer te gaan uitzenden op het kavel en legde daar 50.000 euro voor neer In september van het vorige jaar werd de vergunning van SB Radio al weer ingetrokken door toenmalig staatssecretaris Keijzer.

Volgens Agentschap Telecom is het veilingbod van 50.000 euro niet betaald. Hierom heeft de staatssecretaris op 14 september 2018 de vergunningen met ingang van 17 september 2018 ingetrokken. Naast FM-capaciteit biedt dit kavel ook een plekje op het regionale DAB+-kavel op kanaal 8A.

Kavels B28, B29 en B34

De kavels B28 en B29 zijn in augustus 2017 ingeleverd door radiozenders Tukker FM en RADIONL. Kavel B34 is in september 2018 ingeleverd door Radio Continu. De drie FM-kavels hebben ook gekoppelde DAB+-capaciteit op kavel 6B in Noord Oost en Oost Nederland.

Herverdeling

De procedure voor het herverdelen van deze frequentiekavels ging op 3 september vorig jaar al van start. De eventuele veiling zou eerst medio december plaatsvinden maar door nog onbekende oorzaak is deze nu vertraagd naar februari aanstaande.