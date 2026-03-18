De commerciële radiozenders Tukker FM en Sunrise FM hebben hun bereik via DAB+ per vandaag uitgebreid.

Tukker FM terug in delen Randstad

Per vandaag is Tukker FM weer te horen in de provincies Zuid-Holland en Zeeland via de digitale ether. De radiozender is te beluisteren via kanaal 5B. Door de verdeling van de regionale commerciële radiofrequenties was de radiozender sinds 1 september van het vorige jaar niet meer te horen via DAB+ in deze provincies. De radiozender maakt gebruik van digitale capaciteit van Sunrise FM. Deze radiozender is nu niet meer in een uitzendkwaliteit van 96 kbps maar in 48 kbps te beluisteren. Tukker FM maakt nu gebruik van de vrijgekomen 48 kbps.

Uitbreiding

Sunrise FM is per vandaag ook in Noord-Holland en Flevoland te beluisteren via DAB+ op kanaal 8B. De radiozender maakt gebruik van de digitale capaciteit van radiozender VIBE. VIBE is gestopt met haar uitzendingen via kanaal 8B maar is nog wel te beluisteren via het DAB+-netwerk van MTVNL dat in delen van Nederland is te beluisteren via kanaal 7D.