De nieuwe radiozender Vibe Radio is gestart met haar uitzendingen via de digitale ether (DAB+). De radiozender is te beluisteren via DAB+ in Friesland en Overijssel.

Dutch Urban

De radiozender begon vorige maand met haar uitzendingen via Internet. Het format van de nieuwe radiozender is ‘Dutch Urban’. “Hou je van Antoon, Flemming, Snelle, Tabitha, Metejoor of de Jeugd van Tegenwoordig? Join the Vibe! Vibe Radio richt zich met hoofdzakelijk ‘Dutch Urban’, op de doelgroep 10-35 jaar en jonge ouders. Uit eigen onderzoek blijkt dat er een enorme behoefte is aan dit genre. Wat naar voren komt is dat deze jonge doelgroep bekende hits van hun favoriete artiesten van nu wil horen, waar ook hun ouders de radio niet voor uitzetten“, aldus de radiozender eerder in een persbericht.

DAB+

De radiozender is nu naast de uitzendingen via Internet in de provincies Friesland en Overijssel in de digitale ether te beluisteren. In Friesland is de radiozender te horen via kanaal 5A en in de provincie Overijssel op kanaal 6A. De verspreiding via DAB+ zal binnenkort verder worden uitgebreid naar meer regio’s in Nederland.

Meer informatie vind je hier.