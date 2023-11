Per vandaag, woensdag 1 november, gaat televisiezender FOX verder onder een nieuwe naam: STAR Channel. De naamswijziging was in september van dit jaar al bekend gemaakt door eigenaar van de televisiezender: The Walt Disney Company.

Series

STAR Channel heeft als missie om de beste actie, drama, horror en komedie series van toonaangevende studio’s te blijven uitzenden aldus The Walt Disney Company in een persbericht. De series die te zien zijn, zijn onder andere: Hudson & Rex”, “Below Deck” & “Chucky”.

“FROM”

Daarnaast start de zender op korte termijn met meerdere nieuwe titels. STAR Channel trapt af met de nieuwe horrorserie “FROM” (van de makers van onder andere LOST & The Game of Thrones), later in het seizoen volgen meer nieuwe series waaronder “Robyn Hood” & “The Goodship Murder”.

De zender is te zien in het digitale basispakket bij vrijwel alle aanbieders in Nederland. Zo is de zender bij Ziggo te zien op kanaal 11, KPN op kanaal 16 en Odido op kanaal 13. Meer informatie op de website van de televisiezender.