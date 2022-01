Televisiezenders FOX en ESPN staan deze week in het teken van de 8e finales van de TOTO KNVB Beker.

Programma

Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt er deze week gespeeld voor een volgende ronde in de TOTO KNVB Beker. Ajax en PSV komen allebei op donderdag in actie, Feyenoord werd in de vorige ronde uitgeschakeld. Ook de amateurclubs Excelsior Maassluis en DVS ’33 (Ermelo) zijn nog in de race voor een plek in de volgende ronde.

FOX

Televisiezender FOX, beschikbaar via het digitale basispakket van vrijwel alle aanbieders van digitale televisie, zendt vanavond de wedstrijd sc Heerenveen – Go Ahead Eagles uit. Woensdag wordt op FOX de wedstrijd FC Twente – AZ uitgezonden en op donderdag is de wedstrijd Ajax – Excelsior Maassluis te zien. De wedstrijden beginnen om 21.00 uur.

ESPN

Alle overige wedstrijden zijn te zien via ESPN 2 en ESPN 3. Voor deze zenders dient bij vrijwel alle digitale televisie-aanbieder een aanvullend televisiepakket te worden aangeschaft. Ook kan er bij diverse aanbieders een zogenaamde dagpas worden aangeschaft.

Radio

De bekerwedstrijden zijn ook te volgen op de radio bij NPO Radio 1 in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken van de NOS en EO. NPO Radio 1 is te ontvangen via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Naast de landelijke radiozenders doen ook diverse regionale radiozenders verslag van de bekerwedstrijden. Luisteren kan via Internet.