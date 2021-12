ESPN zendt deze week minimaal 14 wedstrijden uit de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker live uit. In eerste instantie was de planning om zes wedstrijden uit deze ronde live uit te zenden.

Corona

Op deze manier kunnen, in een periode dat er geen publiek in het stadion aanwezig mag zijn, zoveel mogelijk mensen de bekerwedstrijden van hun favoriete club zien, aldus ESPN. Minimaal veertien wedstrijden in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker worden live uitgezonden op ESPN. Er wordt nog onderzocht of de overige twee wedstrijden ook live uitgezonden kunnen worden.

Samenwerking

De extra live uitzendingen zijn tot stand gekomen met medewerking van gemeentes, clubs, ESPN en de KNVB. Om dit te bewerkstelligen, is een aantal wijzigingen in het programma noodzakelijk geweest. Deze wedstrijdwijzigingen zijn makkelijker te realiseren aangezien er helaas geen publiek bij deze wedstrijden aanwezig kan zijn. Enkele wedstrijden hebben de aanvangstijd van 18.00 uur gekregen, zodat bij eventuele verlenging en strafschoppen geen overlap is met de latere wedstrijden.

Tweede ronde

De tweede ronde van de TOTO KNVB Beker wordt nu op dinsdag 14 december om 18.00 uur geopend door ADO Den Haag en Gemert. Na sc Heerenveen – De Treffers op donderdag 16 december (aftrap 21.00 uur) is bekend welke zestien ploegen na de winterstop verder gaan in het bekertoernooi.

Een overzicht van de wedstrijden vind je hier.