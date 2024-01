ESPN introduceert vandaag een nieuwe app: ESPN GOAL! app. Met deze nieuwe app ontvangen fans push notificaties op hun telefoon met video’s van de doelpunten van hun favoriete club(s), kort nadat er gescoord is. De app is gratis te downloaden én te gebruiken door zowel iOS- als Android-gebruikers. Wel is het nodig om een account bij de sportzender aan te maken.

Alle divisies

Met de app ontvangen gebruikers video’s van de clubs uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en KNVB Beker. Zo hebben gebruikers alle doelpunten van deze wedstrijden altijd in hun broekzak. Op termijn kunnen hier andere competities aan worden toegevoegd, waaronder de Azerion Vrouwen Eredivisie.

Voor iedereen beschikbaar

De app is beschikbaar voor iedereen, met of zonder abonnement op de voetbalzender. “Met een gratis ESPN-account, eenvoudig aan te maken in de app of op espn.nl, kan men inloggen op de ESPN GOAL! app en direct genieten van alle doelpunten. De app biedt tevens een helder overzicht van het speelschema en standen in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en KNVB Beker. Ook is het mogelijk om video’s van alle doelpunten tot twee weken terug te bekijken“, aldus de televisiezender.