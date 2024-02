De bestaande samenwerking binnen Eredivisie Media & Marketing (EMM) en ESPN is met vijf jaar verlengd en daarmee blijven de live wedstrijden van de Eredivisie ook na 2025 live te zien op ESPN. Eerder waren ook een aantal grote telecomproviders in de race voor deze rechten.

Uitbreiding live-aanbod

In oktober 2023 gaven de 18 Eredivisieclubs reeds unaniem hun akkoord op de belangrijkste afspraken met betrekking tot de verlenging van de samenwerking. Vandaag is de uitgewerkte overeenkomst door alle partijen officieel ondertekend. Nieuw daarbij is dat het live aanbod van de Keuken Kampioen Divisie tot nagenoeg het maximale wordt uitgebreid. Vanaf komend weekend worden per speelronde zoveel mogelijk wedstrijden in de tweede competitie van Nederland live uitgezonden op ESPN. De TOTO KNVB Beker, Johan Cruijff Schaal en Jong Oranje blijven ook de komende jaren onveranderd live en exclusief te zien op ESPN.

Waar mogelijk alles live

Waar het mogelijk is worden alle KKD-wedstrijden live uitgezonden. Dat is bijvoorbeeld komend weekend al direct het geval. Omdat het echter niet mogelijk is gebleken om lopende dit seizoen structureel spreiding aan te brengen in de speeldagen en aftraptijden van de Keuken Kampioen Divisie, kan het voorkomen dat op een speeldag een of twee wedstrijden niet live uitgezonden kunnen worden. Een juiste spreiding is dan nodig om het productioneel en organisatorisch mogelijk te maken. EMM blijft in gesprek met de clubs, Coöperatie Eerste Divisie en de KNVB om dit op weg naar volgend seizoen opnieuw te bekijken en te realiseren.

Azerion Vrouwen Eredivisie

In de Azerion Vrouwen Eredivisie zijn alle randvoorwaarden wel per direct gerealiseerd. Daarom worden vanaf nu iedere speelronde alle wedstrijden van de vrouwen live uitgezonden.

ESPN Watch

Door de enorme uitbreiding van het live aanbod kan het voorkomen dat er niet altijd een tv-kanaal van ESPN beschikbaar is. In dat geval worden de wedstrijden uit de Keuken Kampioen Divisie en Azerion Vrouwen Eredivisie online live uitgezonden op ESPN Watch.