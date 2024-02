De overeenkomst tussen ESPN/Disney en de Eredivisie over de uitzendrechten van de Eredivisiewedstrijden is niet strijdig met de concurrentieregels. Dit oordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in een voorlopig oordeel.

Klacht wordt ingetrokken

Telecombedrijven Delta Fiber, KPN, Odido en VodafoneZiggo hadden een klacht ingediend bij de ACM maar trekken de klacht na dit voorlopige oordeel weer in. Vooralsnog ziet de ACM geen reden om de overeenkomst tussen Eredivisie CV (ECV) en EMM (Disney) aan te merken als strijdig met de concurrentieregels. Omdat het consortium de klacht heeft ingetrokken, is de ACM niet tot een definitief besluit gekomen.

In strijd met concurrentieregels

De vier telecombedrijven hadden de ACM gevraagd om op te treden tegen het verlenen van een licentie voor de uitzendrechten van Eredivisievoetbal door ECV aan Disney. Deze licentie ligt tot medio 2025 bij Disney die de wedstrijden op haar kanaal ESPN uitzendt, maar het consortium had aangegeven ook belangstelling te hebben voor de licentie. Volgens het consortium hadden de voetbalrechten via een openbare aanbestedingsprocedure aangeboden moeten worden en niet via een heronderhandeling. De overeenkomst tussen ECV en Disney zou volgens het consortium in strijd zijn met de concurrentieregels.

Handhavingsverzoek

Het consortium diende op 5 oktober 2023 een zogenoemd “handhavingsverzoek” in bij de ACM. De telecombedrijven hebben hun handhavingsverzoek via diverse media onder de aandacht gebracht. De ACM heeft na dit verzoek onderzoek gedaan naar de heronderhandelingsprocedure voor de voetbalrechten. De ACM heeft haar voorlopig oordeel gedeeld met het consortium: vooralsnog ziet de ACM dus geen reden om de overeenkomst tussen ECV (Eredivisie) en ESPN/Disney aan te merken als strijdig met de concurrentieregels.

Na dit voorlopige oordeel heeft het consortium ervoor gekozen het handhavingsverzoek in te trekken. Daardoor is de ACM niet tot een eindoordeel gekomen. Meer informatie op de website van ACM.