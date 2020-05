In de maand mei staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage bij diverse aanbieders als de zogenaamde zender van de maand.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Horse & Country TV

Bij aanbieders KabelNoord en SKV uit Veendam staat de paardenzender Horse & Country TV in de etalage. De zender is bij KabelNoord te zien op kanaal 13 en bij aanbieder SKV op kanaal 999. “Horse & Country TV is het digitale televisiekanaal voor liefhebbers van de paardensport en het buitenleven. Met de beste paardensportwedstrijden, documentaires en andere programma“, aldus de aanbieders Kabelnoord en SKV op hun website.

Extreme Sports

Bij aanbieder SKP uit Pijnacker staat de sportzender Extreme Sports in de etalage als zender van de maand. De zender is te vinden op kanaal 13. “Extreme Sports Channel is een unieke zender met spannende en inspirerende programma’s rond lifestyle, avontuur en action sports. Extreme sporten, boeiende documentaires, wereldwijde challenges en kampioenschappen. Events, riders, films, competities, behind-the-scenes, art en fashion. Extreme heeft het allemaal“, aldus de aanbieder.

Shorts TV

Aanbieder T-Mobile zet via haar televisiedienst T-Mobile Thuis de zender Shorts TV in de etalage op kanaal 18. “In mei is Shorts TV zender van de maand. Deze zender staat helemaal in het teken van de korte film. Dat betekent 24/7 genieten van korte films van topkwaliteit!“, aldus de aanbieder.

Stingray CMusic

Via Canal Digitaal is de muziekzender Stingray CMusic te zien als zender van de maand via kanaal 97. “Van muziekvideo’s tot interviews met artiesten en van behind-the-scenes beelden tot livesessies: op Stingray CMusic kijk je 24/7 naar de meest dynamische en epische programma’s over klassieke muziek.“, aldus de aanbieder.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat bij aanbieder KPN de televisiezender OUTtv de zender van de maand is in de maand mei.