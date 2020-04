OUTtv is ‘Zender van de Maand’ bij KPN in de maand mei

In de maand mei is OUTtv de zender van de maand bij aanbieder KPN. De zender is voor iedere abonnee van KPN met Interactieve Televisie te zien op kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

OUTtv

In de maand mei is OUTtv de zender van de maand bij KPN. OUTtv is dé lifestylezender voor de gay – en openminded met internationaal succesvolle tv-programma’s, populaire series, prijswinnende films en indrukwekkende documentaires. OUTtv doet verslag van nationale en internationale LHBTI-evenementen, filmfestivals, fashionshows, reizen en de lifestyle van de community.

Eurovision

Het Eurovisie Songfestival dat komende maand in Rotterdam zou plaatsvinden gaat dit jaar niet door. Op OUTtv is er in de maand mei toch veel aandacht voor dit evenement. Bij OUTtv kun je op 6 mei om 20:00 uur namelijk nog steeds genieten van ‘The Road to Eurovision’. De voorbereidingen, de festiviteiten, maar ook het annuleren van het evenement: alles word in deze wekelijkse talkshow besproken.

Met diverse gasten kijkt OUTtv terug op de voorbereidingen van het grootste muziekspektakel ter wereld. Aansluitend kun je genieten van ‘Eurovision in Concert’: het grootse promo-evenement en preparty, een echte must-see voor de fans van het Songfestival!

KPN

Meer informatie over OUTtv op de website van KPN. Een overzicht van de gratis zenders die door KPN worden aangeboden tijdens de coronacrisis vind je hier.

Ziggo

Bij aanbieder Ziggo is OUTtv ook te zien in het digitale basispakket (kanaal 129). De zender is tijdelijk gratis te zien in verband met de maatregelen rond de coronacrisis. Hierdoor stelt de aanbieder extra zenders beschikbaar.

Website OUTtv: https://www.out.tv/